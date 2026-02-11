Ağıralioğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Ağıralioğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ağıralioğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
11.02.2026 09:52
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ağıralioğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ağıralioğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" adlı karesini tercih eden Ağıralioğlu, " Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını oyladı.

Ağıralioğlu, Gazze ile ilgili fotoğraflara utanç ve mahcubiyetle baktıklarını, binlerce insanın katledildiğini belirtti.

Ormanları, dağları ve doğa yaşamını çok sevdiğini dile getiren Ağıralioğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde yer alan fotoğrafların ayrıca dikkatini çektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, her bir fotoğrafı çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "Tabloları yapılsa klasiklere girecek kadar güzel fotoğraflar yakalamışlar. Fotoğraf tercihlerini de yakaladıkları anları da çok kıymetli buldum." dedi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ağıralioğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
