Ağrı Barosu'ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Barosu'ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan'a ziyaret - Son Dakika

Ağrı Barosu'ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan'a ziyaret

6 saat önce

Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Başkan Yardımcısı Av. Vural Kaya, Sayman Av. M. Sıddık Aldemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ferhat Kaya, Av. Ömer Fidan Adalet Bakan Yardımcısı Av. Zekeriya Birkan'ı ziyaret etti.

Ağrı Barosu'ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan'a ziyaret, System.String[]

Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Başkan Yardımcısı Av. Vural Kaya, Sayman Av. M. Sıddık Aldemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ferhat Kaya, Av. Ömer Fidan Adalet Bakan Yardımcısı Av. Zekeriya Birkan'ı ziyaret etti.


Ziyarette Bakanlık Tetkik Hakimi Ağrı Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Akdüne de hazır bulundu. Mesleki sorunların konuşulduğu ziyarette, Ağrı'ya yapılacak olan yeni Adliye Binasına ilişkinde görüş alış verişinde bulunuldu. Adalet Bakanı ile Bakan Yardımcısı Birkan'ın Ağrı Barosuna davet edildiği ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AĞRI

Zekeriya Birkan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:30:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı Barosu'ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]