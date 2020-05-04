Ağrı Belediyesi 10 bin ağaç dikecek - Son Dakika

Ağrı Belediyesi 10 bin ağaç dikecek

AĞRI - Ağrı Belediyesi tarafından 10 bin ağacın dikiminin gerçekleştirileceği "Ağrı Nefes Alıyor" projesi Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımı ile başlatıldı.

Pandemi ile mücadele kapsamında belirlenen yerlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan ekiplerle çeşitli ağaçların dikimi gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın bizzat katıldığı çalışmalarda proje sonuna kadar 10 bin farklı türde ağacın dikilmesi hedefleniyor.

Çalışmalara katılarak traktörle çukur açan ve ağaçları kendi elleriyle diken Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Belediye'de başkan olmakla işçi olmak arasında hiçbir fark yok. Hepimiz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Dolayısıyla bugün ben çalışma arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla Ağrı'yı yeşillendirmek için ağaç dikiyoruz. 10 bin ağaç dikeceğiz, İnşallah hedefimiz daha yüksek rakamlar. Hep birlikte bunu başaracağız. "diye konuştu.

Proje sonunda toplam 10 bin ağaç toprakla buluşacak.