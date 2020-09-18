Ağrı'da 160 sınav jokerine 1'er yıl hapis cezası - Son Dakika

Ağrı'da 160 sınav jokerine 1'er yıl hapis cezası

AĞRI'da ehliyet sınavına, adayların yerine 'joker' olarak girdikleri iddia edilen 160 kişi, 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağrı'da 160 sınav jokerine 1'er yıl hapis cezası, System.String[]
AĞRI'da ehliyet sınavına, adayların yerine 'joker' olarak girdikleri iddia edilen 160 kişi, 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü avukatı İbrahim Ünal Çetintaş, 110 dosyadaki adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından son bir yılda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'nda, salon gözetmenleri adayların yerine sınava giren 190 kişi, tespit etti. 190 'joker' ile gerçek adaylardan oluşan toplam 380 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, başka bir adayın yerine sınava girmek veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlamak' suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, 80 dosyadaki 160 sanık 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. 220 kişinin şüpheli olduğu 110 dosyayla ilgili hukuki süreç ise devam ediyor.Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü avukatı İbrahim Ünal Çetintaş, "Açılan ve sonuçlanan halihazırda 80 dosyada 160 sanık aleyhine sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 37/1 maddesi gereği 6114 sayılı Kanun'un 10/3.b maddesi uyarınca takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilerek, caydırıcılık noktasında joker adayların aynı eylemlere devam etmesinin önüne geçilmiştir. Hali hazırda 110 dosyada süreç devam etmektedir. Son yıllarda Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları'nda kurumumuz tarafından arttırılan güvenlik tedbirleri ve ilimizde gözetmenlere verilen eğitim neticesinde joker adaylık kavramını tarihe karıştıracak bir dikkat ve özenle tedbirler sürdürülmektedir. Söz konusu suçun kamu güvenliğine karşı işlenen suçlardan olması ve kamunun belirli bir zararının oluşmaması hususunda üzerimize düşen bu ağır sorumluluğu başta Ağrı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Faruk Tekin'in destekleri ve yapılan yargılamalarda kurumumuz hukuk hizmetlerinin verdiği mücadele büyük önem arz etmektedir. Devam eden süreçte de konunun yakinen takipçisi olacağımızı yapılan hukuksuz işlemlere karşı hiç kimseye göz açtırmayacağımızı buradan bir kez daha belirtiyorum" dedi.


- Ağrı

İbrahim Ünal, Ehliyet, Atama, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 160 sınav jokerine 1'er yıl hapis cezası - Son Dakika

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