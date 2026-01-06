Ağrı'da 2 bin 840 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ağrı'da 2 bin 840 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi

Ağrı\'da 2 bin 840 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi
06.01.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 840 sosyal konut için noter huzurunda yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Ağrı'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 840 sosyal konut için noter huzurunda yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ağrı'da yapılacak 2 bin 840 sosyal konut için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde hak sahipleri belirlendi. Ağrı merkez ve ilçelerini kapsayan projede; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için ayrılan kontenjandan hak sahibi olan vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 10'unu peşin, kalan kısmını ise 240 aya varan vadelerle ödeyebilecek.

Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "6 Şubat 2023 tarihinde, ülke olarak tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremde 53 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik, büyük acılar yaşadık, derin yaralar aldık. Ancak bu zor süreçte milletimizin birlik ve beraberliği ile devletimizin güçlü iradesi bir kez daha ortaya çıkmış; devlet-millet el ele vererek bu günlerin üstesinden gelinmiştir.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden biri olan sosyal devlet anlayışı, bu süreçte güçlü bir şekilde tecelli etmiştir. Devletimiz, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamış; depremden etkilenen 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bin afet konutunu hak sahiplerine teslim ederek yaraları hızla sarmıştır. Bu tablo, büyük ve güçlü Türkiye'nin, insanı önceleyen sosyal devlet yaklaşımının en somut göstergesidir.

İlimiz özelinde de bu anlayışın yansımalarını memnuniyetle görmekteyiz. 2024 yılında il merkezimizde 254 adet konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yine 2024 yılı içerisinde Tutak ilçemizde 132 adet konutun yapımı tamamlanmış, bunlardan 53 adedi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

2025 yılında da çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilimizde 1.258 konutun inşaatı sürmektedir. İnşallah yıl sonuna doğru bu konutları da hemşehrilerimize teslim etmiş olacağız" İfadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Konut, Ekonomi, Noter, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da 2 bin 840 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:57:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da 2 bin 840 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.