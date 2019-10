Ağrı'da '5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu' başladı

Ağrı'da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu başladı.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyuma, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.



AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Dünya'da inanç turizmi açısından marka değer olan Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi başta olmak üzere sosyal bilimler alanında 10 farklı ülkeden gelecek olan 110 araştırmacı ve bilim insanının birbirinden değerli çok sayıda bildirinin sunulacağını belirtti.



Ağrı'nın insanlık tarihinin tartışılmaz en önemli destanlarından birine ev sahipliği yaptığını belirten Prof. Dr. Karabulut, "Buna karşın ne yazık ki bu büyük fırsatı ve potansiyeli günümüze kadar gereği gibi değerlendirilememiştir. Üniversite olarak Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumlarını düzenlemedeki amacımız; özellikle inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirip bu konunun her yönüyle irdelenmesini sağlamak, bu potansiyeli harekete geçirecek ve yöreyi canlandıracak inanç turizmine yönelik alt yapı ve tanıtım çalışmalarına öncülük yapmak, katkı sunmaktır. Üniversite olarak bunu başarabilirsek; büyük tufandan sonra Hz. Nuh'un Gemisi'nin bu dağın üzerine oturduğu inancı nedeniyle, çok sayıda şiir, mani, öykü, atasözü ve efsaneye konu olan Ağrı Dağı'nı dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline getirebilir, bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm sayesinde ülke ve bölge ekonomisine büyük bir girdi sağlayabiliriz" diye konuştu.



"Dünyadaki herkes Ağrılıdır"



Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'nda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise Ağrı'nın şimdiye kadar Ağrı Dağı'ndan yeterince faydalanamadığını ifade ederek, daha önce dile getirdiği " Herkes aslında Ağrılıdır" söylemini yineledi. Sayan, "Çok acıdır ki yıllardan beridir biz Ağrılılar olarak, Ağrı Dağı'ndan yeterince faydalanamadık. Yani Ağrı Dağı gibi bir dağı, bütün dünyanın tanıdığı, dört hak kitapta da olan bir dağı, bütün insanların gıpta ile baktığı bir dağı, yeterince kullanamadık ve Ağrı'nın faydalandığını söyleyemeyiz. Bu konuda son 5-6 yılı saymazsak, sempozyum boyutuyla, tarih boyutuyla, bazı diğer çalışmaları saymazsak Ağrı dağı bu güne kadar bakir bir şekilde durmuş ve kimse de bunu izah edememiştir Ağrılılar adına. Bu gün dünyanın neresine giderseniz gidin, Ağrı Dağı'nı her kes tanıyor. Bütün dışarıdan gelen insanlar, insanlığın doğuş yeri olarak Ağrı'yı kabul ediyor. Yani ben bir zamanlar " Her kes Ağrılıdır" deyince "Obama'da Ağrılıdır" demişim. Bu söylemimi çok uçuk bulanlar oldu. Ama şunu söylüyorum. Müslüman olan her kes benim bu dediğimi kabul etmeli. Çünkü Nuh Tufanı Ağrı'da sonlanmıştır. Dünyaya insanlar tekrar buradan yayılmışsa, o zaman her kes Ağrılıdır. Bunu kimse inkar edemez. ben bu tezimin arkasındayım ve yineliyorum" şeklinde konuştu.



Ağrı Valisi Süleyman Elban'da Nuh'un Gemisi'nin Ağrı'da olmasının artık tartışılmaz bir gerçek olarak dünyada kabul gördüğünü kaydederek, gerekli turizm çalışmalarının yapılması konusunda adımlar attıklarını dile getirdi.



Vali Elban, "Ağrı Dağı'nın yüceliğini ve kutsiyetini kimse tartışamaz. Nuh'un Gemisinin de burada olduğu da genel kabul gören bir durumdur. Bu sempozyumun bu gün beşincisi düzenleniyor. Bu da artık bir bilimsel gelenek haline geldi. Biz artık 2021 yılında bu sempozyumu yapmazsak eğer çok büyük baskı altında kalırız. Çünkü bu artık bir mecburiyet halini aldı. Dolayısıyla dünyanın gözbebeği olan bu kutsal merkezi, hem dünya turizmin hem de maddi olarak Ağrı'nın istifadesine sunmak zorundayız. Bu konuda gerekli çalışmaları da yakın zamanda tamamlayacağız" Dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Yönetmenliğini Mehmet Cem Sertesen'in yaptığı 'Nuh'un Gemisi' belgeseli gösteriminin yapıldığı sempozyumda, bilim insanları tarafından bildiriler sunuldu.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu iki gün sürecek. - AĞRI