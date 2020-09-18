Sınavdaki sahte adaylara hapis cezası - Son Dakika

Sınavdaki sahte adaylara hapis cezası

Ağrı'da adayların yerlerine sınava giren 160 kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.

Sınavdaki sahte adaylara hapis cezası, System.String[]

Ağrı'da adayların yerlerine sınava giren 160 kişiye 1 yıl hapis cezası verildi. Ağrı'da elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında (e-sınav) adayların yerlerine "joker" olarak giren 160 kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.

Ağrı'da son bir yılda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen salon görevlilerinin sınav esnasında yapmış oldukları kimlik denetiminde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında (e-sınav) adayların yerlerine "joker" olarak giren 190 kişi tespit edilerek güvenlik güçlerine bildirdi. Ehliyet sınavında adaylar ile adayların yerlerine sınava giren toplam 380 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı. Bu kapsamda mahkeme açılan ve sonuçlanan 80 dosyada 160 kişinin aleyhine sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 37/1 maddesi gereği ve 6114 sayılı Kanun'un 10/3.b maddesi uyarınca kişilere 1 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca ehliyet sınavında adaylar ile yerlerine "joker" olarak giren kişiler hakkında açılan 110 dosyada hukuki süreç devam ediyor. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatı İbrahim Ünal Çetintaş, joker adaylara ilişkin süreçte genel olarak şüphelilerden biri diğer şüphelinin kendisi yerine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavına (e-sınav) girmesini istediği, bunun üzerine sınava başkasının yerine giren şüpheli şahsın bu teklifi kabul ederek diğer şüpheliye ait kimliği göstererek sınav merkezinde şüphelinin yerine sınava girdiği, salon görevlilerinin sınav esnasında yapmış oldukları kimlik denetiminde sınava girmesi gereken kişi ile sınava giren kişinin farklı olduğunu fark ettikleri ve durumu kolluk görevlilerine bildirdikleri olaylarda; şüphelilerin üzerilerine atılı ve eylemlerine uyan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasının b bendinde tanımlanan 'başka bir adayın yerine sınava girmek veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlamak' suçunu birlikte işledikleri hususunda haklarında kamu davasının açılması sağlanmaktadır. Açılan kamu davasında müvekkil kurum suçtan zarar gören olarak bulunmakta olup talebimiz doğrultusunda müvekkil idarenin suçtan zarar gören olarak davaya katılmasına karar verilmiştir. Ağrı ilinde son yıllarda ehliyet sınavlarında birbirlerinin yerine sınava giren joker adaylara ilişkin yapılan iş ve işlemlerle söz konusu şüpheli ile sanıklar hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, başka bir adayın yerine sınava girmek veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlamak' suçundan 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet 10/3-b maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile açılan davalar neticesinde önemli bir hukuki mücadeleye imza atılmıştır. Hali hazırda ilimizde ilgili suçtan ötürü 190'dan fazla kovuşturma açılmış olup toplam 380 kişi hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Açılan ve sonuçlanan halihazırda 80 dosyada 160 sanık aleyhine sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 37/1 maddesi gereği 6114 sayılı Kanun'un 10/3.b maddesi uyarınca takdirden 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilerek caydırıcılık noktasında joker adayların aynı eylemlere devam etmesinin önüne geçilmiştir. Hali hazırda 110 dosyada süreç devam etmektedir. Son yıllarda MTSK sınavlarında kurumumuz tarafından arttırılan güvenlik tedbirleri ve ilimizde gözetmenlere verilen eğitim neticesinde joker adaylık kavramını tarihe karıştıracak bir dikkat ve özenle tedbirler sürdürülmektedir. Söz konusu suçun kamu güvenliğine karşı işlenen suçlardan olması ve kamunun belirli bir zararının oluşmaması hususunda üzerimize düşen bu ağır sorumluluğu başta Ağrı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Faruk Tekin'in destekleri ve yapılan yargılamalarda kurumumuz hukuk hizmetlerinin verdiği mücadele büyük önem arz etmektedir. Devam eden süreçte de konunun yakinen takipçisi olacağımızı yapılan hukuksuz işlemlere karşı hiç kimseye göz açtırmayacağımızı buradan bir kez daha belirtiyorum" dedi.

(İHA)

Ehliyet, Atama, Ağrı, 190, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sınavdaki sahte adaylara hapis cezası - Son Dakika

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