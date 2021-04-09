Akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eski Van Caddesi'nde A.K. ile akrabaları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.K'nin kullandığı silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği B.B, S.B, M.B. ile olay esnasında yoldan geçen kişi yaralandı.

Kavgada yaralanan A.K. ile 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.