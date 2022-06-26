Ağrı'da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

26.06.2022 09:01
Ağrı'da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt'ten Ağrı istikametine seyir halinde olan Mehmet Sinay idaresindeki 33 KOC 42 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonuna ait direğe çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Sinay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araçtaki Seyhan Aktaş ve Murat Aktaş, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat Aktaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Seyhan Aktaş'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Eleşkirt, Tragger, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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