Baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü - Son Dakika
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Baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü

20.05.2022 20:11

Ağrı'da baharın üçüncü ayı mayısın sonuna doğru etkili olan kar, dağları ve köyleri beyaza bürüdü.

Ağrı'da baharın üçüncü ayı mayısın sonuna doğru etkili olan kar, dağları ve köyleri beyaza bürüdü.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Bir süre etkili olan kar yağışı sonrası dağlar ve yüksek rakımda bulunan köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı nedeniyle merada küçükbaş hayvanları otlatan besiciler de zor anlar yaşadı.

Öte yandan karla kaplanan dağlar ve bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Sinan Ergül, AA muhabirine, mayıs ayının yağışlı geçtiğini ve yüksek noktalarda zaman zaman karın görüldüğünü söyledi.

Baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü
Baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü
Baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü
Baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü

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ORDU'NUN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ ORDU'NUN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
Kaynak: AA

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