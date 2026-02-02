Ağrı'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Araç Hasarına Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Ağrı'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Araç Hasarına Neden Oldu

Ağrı\'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Araç Hasarına Neden Oldu
02.02.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Mahallesi'nde çatıdan düşen kar ve buz, bir araca isabet etti. Sürücü yara almadı.

Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde çatıdan düşen kar ve buz kütlesi, seyir halindeki bir araca isabet etti. Olayda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Fırat Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, aniden koparak yoldan geçmekte olan 06 DS 8255 plakalı aracın üzerine düştü. Düşen kar ve buz nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Olay sırasında araçta bulunan sürücünün herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak benzer tehlikelerin yaşanmaması için bölgedeki binaların saçak altlarına güvenlik şeridi çekti. Polis, özellikle kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Araç Hasarına Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

09:59
7-0’lık maça damga vuran an Amedsporlu futbolcu da saçlarını ördü
7-0'lık maça damga vuran an! Amedsporlu futbolcu da saçlarını ördü
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:09:14. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Araç Hasarına Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.