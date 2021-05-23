Ağrı'da düzenlenen "2. Ulusal Foto Safari Yarışması"na fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

Ağrı'da düzenlenen "2. Ulusal Foto Safari Yarışması"na fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi

23.05.2021 14:45
Ağrı'da düzenlenen

Ağrı Valiliği, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla "2. Ulusal Foto Safari Yarışması" düzenledi.

Ağrı Valiliği, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla "2. Ulusal Foto Safari Yarışması" düzenledi.

Valilik koordinesinde "Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmaya 45 fotoğraf sanatçısı katıldı.

Araçlarla İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, Diyadin Murat Kanyonu, Kudret Köprüsü ve Ağrı Dağı eteklerine götürülen fotoğrafçılar, Nuh'un Gemisi'ne ait izlerin bulunduğu iddia edilen Doğubayazıt ilçesindeki Telçeker köyünü de ziyaret etti.

Türkiye- İran sınırında 60 metre derinliğindeki vatandaşlar arasında "Meteor Çukuru" olarak bilinen bölge ile Balık Gölü'ne giden fotoğraf sanatçıları, gezdikleri yerlerde en güzel fotoğrafları çekebilmek için çaba gösterdi.

Yarışmacıların gezdiği tarihi ve doğal yerler, AA ekibince drone ile görüntülendi.

"İlimizin tanıtımına büyük katkı sunacak"

Fotoğraf çeken yarışmacılara zaman zaman eşlik eden Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini daha iyi tanıtmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Yurdun birçok bölgesinden fotoğraf tutkunun kente geldiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Foto Safari yarışması, ilkbaharla başlayıp sonbahar ve kış mevsimini de kapsayacak şekilde devam edecek olan, Doğubayazıt İshak Paşa ve Sanat etkinlikleri adında toplanacak bir etkinlik dizisinin başlangıcıdır. Salgının biraz uzaması nedeniyle, bunun bir kısmı bu sürecin içerisine denk geldi. Foto Safari yarışmamıza çok ciddi bir başvuru oldu fakat sayıyı kısıtlamak zorunda kaldık. Buna rağmen çok iyi fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf tutkunları katıldı."

Bu yarışmanın ilin tanıtımına çok büyük katkısının olacağını kentin hem ülke hem dünyada daha faza tanınacağını vurgulayan Varol, insanların bu tarihi ve doğal güzellikleri gelip yerinde görmesi gerektiğini belirtti.

Foto Safari yarışmasını her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Sonraki yıllarda pandemi etkisi olmadan daha fazla katılım olmasını istiyoruz. Daha yoğun ve iyi bir programla, sürekli geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bunun ilimize çok büyük faydalar getireceğine inanıyoruz. Ağrı tarafından Balık Gölü'ne gelen yolla ilgili problem var ve buranın asfalt yapılması için ciddi çabalarımız var. Göl kenarında tesisleşmeyi artırmak için burada bulunan işletmelerimizin olanaklarını geliştirmek ve yeni tesislerin ilave olması için gayretlerimiz var. Turizmle ilgili bir potansiyeli harekete geçirmek birkaç günde olacak bir şey değil. Bu bir imaj, yoğun ve zaman alacak çalışmaların meselesidir. Biz kendi görev dönemimizde elimizden geldiğince bu ivmeyi başlatmayı ve bizden sonrasında da devamını sağlamayı istiyoruz."

"Gördüğümüz güzellerden etkilendik"

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (Foton) Başkanı ve jüri üyesi Coşkun Aral, kentin her açıdan birçok zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, ülkenin keşfedilmemiş en güzel göllerinden biri olan Balık Gölü ve çevrecindeki zengin floradan çok etkilendiklerini aktardı.

Ağrı Dağı'nı herkesin bildiğini ve efsanelere konu olduğunu dile getiren Aral, "İnancı vesilesiyle Ağrı Dağı'na bakıp enerji dolduran ve buraya gelmek için çaba gösteren milyonlarca insan var dünyada. Burası, Türkiye turizminin başlangıç noktası diyebilirim. Nuh'un meşhur gemisinin izinin olduğu bir yer düşünün. Hemen yanı başında bütün bu doğada birbirinden farklı jeolojik oluşumları görebileceğiniz bir zenginlik ve bu zenginlik içerisinde insanlık tarihinin en önemli izleri vardır." ifadelerini kullandı.

Giresun'dan yarışmaya katılan fotoğraf tutkunu Sura Koser ise Nuh'un Gemisi'ne ait izlerin bulunduğu alanı gezerken çok etkilendiğini, Ağrı Dağı'nın manzarasına hayran kaldığını belirtti.

3 gün sürecek etkinliğe katılan 45 yarışmacının çektiği fotoğraflar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve dereceve girenlere ödülleri verilecek.

Ağrı'da düzenlenen 2. Ulusal Foto Safari Yarışması na fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi
Ağrı'da düzenlenen 2. Ulusal Foto Safari Yarışması na fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi
Ağrı'da düzenlenen 2. Ulusal Foto Safari Yarışması na fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi
Ağrı'da düzenlenen 2. Ulusal Foto Safari Yarışması na fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi
Ağrı'da düzenlenen 2. Ulusal Foto Safari Yarışması na fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi

Ağrı Valiliği, Balık Gölü, Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da düzenlenen '2. Ulusal Foto Safari Yarışması'na fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika


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