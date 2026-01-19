Ağrı'da Kar Manzarası - Son Dakika
Ağrı'da Kar Manzarası

Ağrı\'da Kar Manzarası
19.01.2026 17:17
Ağrı'da yoğun kar yağışının ardından dronla görüntülenen karla kaplı evler ve sokaklar.

Ağrı'da yoğun yağış sonrası karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi.

Kışın çetin geçtiği Ağrı'da, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Murat Nehri çevresindeki tek katlı evler ve karla kaplanan şehir merkezi, dronla görüntülendi.

Tek katlı bir işletmenin üzerinde biriken yarım metrelik karın temizlenmesi için güvenlik önlemi alan vatandaşlar çalışma başlattı.

Kaynak: AA

