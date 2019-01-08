Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kar Tatili

Ağrı'da Kar Tatili

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi, köy, belde ve tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, 9 Ocak 2019 çarşamba günü kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Eleşkirt, Ağrı, Güncel
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