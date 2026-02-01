Ağrı'da Kar ve Buz Kütlesi Düşmesi: 1 Yaralı

Ağrı'da 5 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Vali Konağı Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, Ceren G'nin yürüdüğü bölgeye düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ceren G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
