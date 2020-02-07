Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ağrı-Erzurum kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ağrı- Erzurum kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı ile Erzurum arasındaki D-100 kara yolunun Saç Dağı ile Sarıcan Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi etkili oldu.

Bölgede kar ve tipi nedeniyle geçidi kullanan tır sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Yollarda kalan bazı tır şoförlerinin yardımına Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri koştu.

Ekipler, ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için greyder ve iş makineleriyle bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tır sürücüsü Kazım Andiç, AA muhabirine, kar ve tipi dolayısıyla ilerleyemediğini söyledi.

Andiç, karayolları ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtulduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Karayolları ekibinden Osman Kılıç da yoğun tipi ve kar nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Kar ve tipi var. Çalışmalarımız devam ediyor. Yolda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Yolu ulaşıma açık." ifadelerini kullandı.

Eleşkirt, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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