Ağrı'da Kızılay'dan Kömür Yardımı - Son Dakika
Ağrı'da Kızılay'dan Kömür Yardımı

19.01.2026 01:44
Kızılay gönüllüleri, Ağrı'da 63 ihtiyaç sahibi aileye 25 ton kömür dağıttı, kış yardımlarına devam ediyor.

Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri, dondurucu soğukların etkili olduğu kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kömür yardımını sürdürüyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde ve farklı mahallelerde tespit edilen 63 aileye kömür dağıtımı yapıldı. Ailelerin ihtiyaç durumuna göre her haneye 10 ila 20 torba arasında kömür teslim edilirken, bugün toplam 25 ton kömür dağıtıldı. Gönüllüler, soğuk hava şartlarına rağmen kömürleri omuzlarında taşıyarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırdı. Özellikle yaşlı, engelli ve yetim bireylerin bulunduğu hanelerde yapılan yardımların, kış şartlarında yaşanan ısınma sorununu büyük ölçüde azalttığı belirtildi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, yardımların bağışçıların desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Tatlı, "Bağışçılarımızın destekleriyle temin ettiğimiz kömürleri, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü bu zorlu kış günlerinde gönüllülerimizle birlikte ailelerimizi ziyaret etmeye ve yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Hava çok soğuk, kömürleri taşırken ellerimiz üşüyor ama aldığımız dualarla gönlümüz ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Tatlı, kış boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Yardım alan vatandaşlar da Kızılay ekiplerine ve bağışçılara teşekkür ederek, yapılan kömür yardımlarının kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kızılay, Yerel, Ağrı, Son Dakika

