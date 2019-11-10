Son Dakika Haberleri: Ağrı'da öğrenciler "10 Kasım" videosu hazırladı
Son Dakika Güncel Ağrı'da öğrenciler '10 Kasım' videosu hazırladı

Ağrı'da öğrenciler "10 Kasım" videosu hazırladı

7 saat önce

Ağrı'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan "10 Kasım" videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Ağrı'da öğrenciler

Ağrı'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan "10 Kasım" videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Tutak ilçesindeki Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencileri tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla video çalışması yapıldı.

İlçe merkezi ile köylerin yanı sıra farklı adresleri 2 ay boyunca gezen öğretmenler, asker, polis, köylü ve çobanların sahne aldığı video hazırladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Videoda, öğrencilerce oluşturulan saatin 09.05'i göstermesiyle sirenlerin çalması ve her yerde insanların Atatürk'e saygı duruşunda bulunması yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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