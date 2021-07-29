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Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

29.07.2021 22:29
Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Cevdet Demirci yönetimindeki 34 RG 3959 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolu Eleşkirt sanayi mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Mesut Tanrıverdiler idaresindeki 04 P 1734 plakalı traktör ile çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Eleşkirt, Otomobil, Traktör, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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