Ağrı'da platolar arasındaki mendereslerde bahar güzelliği

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde zengin bitki örtüsüne sahip Sinek Yaylası'nda volkanik platolar üzerindeki menderesler, karlı dağlar ve yeşilin tonlarına bürünen bitki örtüsüyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta ve ortalama 2400 rakımda bulunan Sinek Yaylası, zengin kaynak suları ve bitki örtüsüyle her yıl çok sayıda hayvanı ve göçeri ağırlıyor.

Yaylanın içerisinde bulunan ve geçen sene kuraklıktan etkilenerek su seviyesi azalan menderesler ilkbaharda kar suları ve yağışlarla doldu.

Dağların arasındaki vadilerde 3 ayrı yerden kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, çevresindeki karlı tepelerle bahar güzelliklerine büründü.

Yüksek noktaları karla kaplı olan ve yeşilin farklı tonlarına bürünen zengin bitki örtüsünde otlayan hayvanlar ve menderesler AA muhabirince dron ile görüntülendi.