Ağrı'da tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ile sağlık görevlileri kurtarıldı - Son Dakika

Ağrı 'da tipi nedeniyle kara saplanan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlileri, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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