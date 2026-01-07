Ağrı'da Yapay Zeka Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ağrı'da Yapay Zeka Eğitimi Başladı

Ağrı\'da Yapay Zeka Eğitimi Başladı
07.01.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da gazetecilere ve iletişim personeline yapay zeka destekli medya eğitimi veriliyor.

Ağrı'da, basın mensuplarına yönelik iki gün sürecek "Yapay zeka destekli medya uzmanlığı eğitimi" başladı.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Serhat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle basın mensupları ve kamu kurumlarının basın birimlerinde görev yapan personele yönelik iki gün sürecek "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı. Ağrı merkez ve ilçelerinde görev yapan gazeteciler ile kamu kurumlarında çalışan iletişim personeline yönelik düzenlenen eğitim programı, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Eğitimle, katılımcıların mesleki kapasitelerinin artırılması ve yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamaları amaçlanıyor.

MESX Yapay Zeka Akademisi uzman eğitmenleri Gökhan Su ve Muhammet Simek tarafından verilen eğitimlerde, yapay zekanın medya sektöründeki kullanım alanları, güncel uygulama trendleri ve sunduğu imkanlar ele alınacak. Program kapsamında basın mensuplarının haber üretiminde yapay zeka araçlarının kullanımı, metin üretimi, haber senaryosu oluşturma, içerik doğrulama ve veri odaklı habercilik konuları uygulamalı örneklerle öğrenmesi hedefleniyor.

Eğitimlerde ayrıca yapay zeka destekli görsel ve video içerik üretimi, lisanslı video hazırlama, görsel tasarım, montaj ve ses tasarımı uygulamaları birebir çalışmalarla gerçekleştiriliyor. Sosyal medya yönetimi başlığında ise yapay zeka ile içerik üretimi, hedef kitle analizi ve içerik optimizasyonu konularında pratik bilgiler paylaşılacak.

Programda dijital etik, dezenformasyon, deepfake ve manipülatif içeriklere yönelik farkındalık oluşturulurken, bu risklerle mücadele yöntemleri vaka analizleri üzerinden aktarılıyor. Katılımcılar, bireysel ve grup çalışmalarıyla öğrendikleri yapay zeka araçlarını sahada uygulama imkanı buluyor.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılara katılım belgesi ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika verileceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Medya, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da Yapay Zeka Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
Kartepe’deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 15:35:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Yapay Zeka Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.