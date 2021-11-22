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Ağrı'da "Yaşayan Şehid Talha bin Ubeydullah" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Ağrı'da "Yaşayan Şehid Talha bin Ubeydullah" etkinliği düzenlendi

22.11.2021 08:21
Ağrı'da "Yaşayan Şehid Talha bin Ubeydullah" etkinliği düzenlendi

Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı İl Temsilciliği tarafından organize edilen "Yaşayan Şehid Talha bin Ubeydullah" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

"Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" temasıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı İl Temsilciliği binasında bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe halk iştirak etti. Programa HÜDA PAR Ağrı İl Başkanı Şaban Gökhan ve yönetimi de katıldı.

Sunuculuğunu Mehmet Ali Altunkan'ın yaptığı program Ahmet Şahin'in okuduğu tilavet ile başladı.

Programda Grup Vahdet solisti Mehmet Nogay, sahabeler üzerine bestelenen eserleri seslendirdi.

Okunan eserlerin ardından İlahiyatçı Suat Çelik, Talha Bin Ubeydullah'ın hayatından kesitler aktardı.

"Reslullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'a ve O'nun sahabelerine sarılmamız lazım"

Sahabe hayatının Müslümanların hayatlarına yön verdiğini belirten Suat Çelik, "Her yıl birkaç sahabenin hayatı ile ilgili programlar işlemeye çalışıyoruz. Hazreti Ebubekir'den başlamıştık dört halifenin hayatını işlemiştik. Ve ondan sonra düzenlediğimiz çeşitli programlarda yine sahabe hayatlarından kesitler aktarmıştık. Niçin sahabe hayatını anlatıyoruz ve ne gerek var? Bizler meclislerimizin içerisine, sohbetlerimizin içerisine sahabelerin hayatını alıyoruz ki Allah-u Teala bizleri muzaffer eylesin. Bizi küfre karşı galip eylesin. Çünkü hakikaten bugün yeryüzüne baktığımız zaman Müslümanların gerçekten büyük bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte bu zafiyetimizi giderebilmemiz için Reslullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'a ve O'nun sahabelerine sarılmamız lazım. Onların hayata bakış açıları ne idi bizde aynı bakış açısı ile hareket edelim kardeşler." ifadelerini kullandı.

"Onların hayatlarını anlatmamızdaki gaye kendimize bir ders çıkarmamız"

Suat Çelik programdaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşler Talha Bin Ubeydullah kimdir, neden onun hayatını anlatıyoruz? Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesselem)'ın övgüsüne mazhar olan bir sahabe. 'Yeryüzünde Yaşayan Şehid' lakabını alan bir sahabe. Bunu iyice öğrenmemiz lazım ki Talha Bin Ubeydullah'ın Resulullah'ın övgüsüne mazhar olmasına sebep olan neydi yani. Hazreti Talha nasıl bir hayat yaşamıştı ki, nasıl bir fedakârlık yapmıştı ki Allah Resulü ondan övgü ile bahsetmiş. Bayrağını taşıdıkları İslam Davasının sadece bayrağını taşımıyordular, o dava için ellerinden gelen bütün fedakârlığı yapıyordular. Onları Cennete götüren hal budur kardeşler. Ve bizimde onların hayatlarını anlatmamızdaki gayede budur, kendimize bir ders çıkarmamız."

Suat Çelik'in konuşmasının ardından program seslendirilen eserler ile son buldu.

Ağrı'da Yaşayan Şehid Talha bin Ubeydullah etkinliği düzenlendi

Talha Bin Ubeydullah, Suat Çelik, Peygamber, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Yaşayan Şehid Talha bin Ubeydullah' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da "Yaşayan Şehid Talha bin Ubeydullah" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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