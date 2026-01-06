Ağrı\'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Ağrı'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 840 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda düzenlenen kura töreninde asil ve yedek listeler tespit edildi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinde ülke tarihinin en büyük doğal afetlerinden birinin yaşandığını anımsattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük acıların yaşandığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Ancak bu zor süreçte milletimizin birlik ve beraberliği ile devletimizin güçlü iradesi bir kez daha ortaya çıkmış; devlet-millet el ele vererek bu günlerin üstesinden gelinmiştir. Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden biri olan sosyal devlet anlayışı, bu süreçte güçlü bir şekilde tecelli etmiştir. Devletimiz, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamış, depremden etkilenen 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bin afet konutunu hak sahiplerine teslim ederek yaraları hızla sarmıştır. Bu tablo, büyük ve güçlü Türkiye'nin, insanı önceleyen sosyal devlet yaklaşımının en somut göstergesidir."

Koç, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kentte 1258 konutun inşaatının devam ettiğini ve yıl sonuna doğru vatandaşlara teslim edileceğini anlattı.

Konutların birer yapıdan ibaret olmadığını, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarına kavuşmasını hedefleyen güçlü bir devlet iradesinin ürünü olduğunu ifade eden Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

TOKİ 5 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı Cavit Güler ise projenin çok önemli olduğunu dile getirerek, vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.