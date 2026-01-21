Ağrı'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Ağrı'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

21.01.2026 13:19
Tutak'ta otobüsle 3 kamyonetin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ağrı-Van kara yolu Otluca köyü mevkisinde Fikret S. idaresindeki 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

