Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

26.11.2020 09:32

Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi "Türkiye'nin Çatısı" olan Ağrı Dağı, Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi.

Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

IĞDIR - " Türkiye'nin Çatısı" olan Ağrı Dağı, Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi.

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giydi.

Kar yağan Ağrı Dağı, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek görenleri kendine hayran bıraktı.

Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı, yağan kar dolayısı ile kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı gibi diğer birçok dağa da kar düştü.

Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi
Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi
Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi
Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi
Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

Doğu Anadolu, Ağrı Dağı, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


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