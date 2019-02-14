Ağrı'daki Terör Operasyonu

Ağrı
'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 60'a yükseldi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezi ve ilçelerindeki 58 şüpheli hakkında, "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca dün il merkezi ile Patnos
, Tutak
, Doğubayazıt
, Diyadin
, Taşlıçay
, Hamur
ve Eleşkirt
ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 55 zanlı yakalanmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bugün devam eden operasyonunda, 5 şüphelinin daha yakalandığı ve gözaltı sayısının 60'a yükseldiği ifade edildi.
Aranan 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Doğar, gözaltına alınmadı
Emniyet yetkilileri, Yeliz Karaaslan'ın gözaltına alınmasının ardından bazı basın yayın organlarında yer verilen, HDP
'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar'ın da gözaltına alındığı yönündeki haberlerin asılsız olduğuna dikkati çekti.
Paylaşılan gözaltı görüntülerine de ekiplerin, hakkındaki yakalama kararını okuduktan sonra sadece Karaaslan'ı gözaltına aldığı, Doğar ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı yansıdı.