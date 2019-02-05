Ağrı Eksi 30'da Süphan Dağı'na Tırmandılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörlerinden Adem Gül yönetimindeki dağcılar hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derece soğukta Süphan Dağına kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörlerinden Adem Gül yönetimindeki dağcılar hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derece soğukta Süphan Dağına kış tırmanışı gerçekleştirdi.



Van Gölü'nün kuzeyinde, Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'a sınırı olan Süphan Dağı'na 1 Şubat günü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden arabalarla hareket eden dağcılar, deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yüksekliğe kamp kurdu. Volkanik bir dağ olan ve karla kaplı bulunan Süphan'a At Yaylasından saat 05.00'te tırmanışa geçen 7'si kadın 30 dağcı, Adem Gül yönetiminde, 4 bin 58 merte yükseklikteki Süphan Dağı'nın zirvesine çıktı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu bir tırmanışla zirve yapan dağcılar, zirvede Van Gölünü izleme olanağı buldular. Dağcılar, çektirdikleri fotoğrafın ardından saat 19 30 da kamp alanına döndüler, geceyi kamp alanında geçiren dağcılar ikinci günün ardından Bitlisin Adilcevaz ilçesine dönüş yaptılar.



Federasyon Antrenörlerinden Adem Gül, Süphan Dağı kış tırmanışını başarıyla tamamladıklarını belirterek, her yıl tanıtım amaçlı bu kış tırmanışını tekrarlayacaklarını söyledi. Gül, Tırmanışa 30 dağcı ile başladık. Süphan'ın zirvesine 18 dağcı çıktı dedi.

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