AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti

WhatsApp üzerinden yapılan görüşmenin videosunun paylaşılmasıyla tepkilerin odağına yerleşen AK Partili Yıldız, çığ gibi büyüyen eleştirilerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Görüntülerin montaj olduğunu ve kendisine şantaj yapıldığını öne süren Yıldız, şu ifadeleri kullandı;

"ÇOK DEĞERLI AĞRI KAMUOYUNA VE BASIN MENSUPLARINA

07/08/2022 tarihinde WhatsApp üzerinde görüntülü olarak +31644172358 nolu numaradan arandım. Hemen akabinde +4915756509979 nolu numaradan ekran görüntüsü alınıp, farklı bir numaradan 10.000 bin dolar karşılığında görüntünün ellerinde olduğunu ve müstehcen bir video hazırlanarak yayınlanacağını tarafıma söyledi. Şantajı kabul etmediğimden dolayı kumpas videosunu sosyal medyada yayınlamaya başladılar. İki yıllık süre zarfında yerelde gece/gündüz demeden DAVAM uğruna yaptığım çalışmalar, sözde Dava arkadaşlarım tarafından her seferinde sekteye uğratılmaya çalışıldı.

"KAMUOYUNU DESTEĞİNİ TEŞKİLATIMDAN NE YAZIK Kİ GÖREMEDİM"

Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi. Yerelde bu şantaj videosunun şahsımla hiçbir alakasının olmadığı taraflı/tarafsız bütün halk tarafından dile getirilmiştir. Yerelde bu kamuoyu desteğini teşkilatımdan ne yazık ki göremedim.

"İTİBAR SUİKASTINA DESTEK VERENLERLE HUKUKİ MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Tanınmış ve sevilen bir esnaf olduğumdan dolayı şahsıma yapılan bu itibar suikastına destek veren, sebep olan, hazırlayan, sosyal medya üzerinden şahsıma iftira atan taraflı, tarafsız herkesle hukuk önünde mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. İki yıllık bu hizmet sürecinde gerek halkımızın, gerekse yerel basınımızın desteği ve teveccühü ile karşılaştık. Bu süreçte de aynı desteği ve samimiyeti gördük bu vesile ile kıymetli yerel basın mensuplarına ve halkımıza teşekkürü bir borç bilirim...

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için; İl teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı 17/10/2020 tarihinde tarafıma tebliğ ettikleri merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum.