Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı - Son Dakika
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Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı

30.09.2022 16:53
Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin yaptığı resimler sergilendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin yaptığı resimler sergilendi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin topluma uyum sağlamlarını sağlamak ve el becerilerini keşfetmek amacıyla çalışma yapıldı.

Hükümlüler, çalışma çerçevesinde Türk bayrağı, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Ömer Halis Demir ve Mehmetçik'i konu alan bir çok alanda resimler yaptı.

Söz konusu resimlerden Doğubayazıt Adalet Sarayı önünde sergi açıldı.

Serginin açılışına, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçıngöz, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan katıldı.

Bir süre ziyaretçilere açık olacak sergiden elde edilecek gelir hükümlülere verilecek.

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Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Cumhuriyet, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı - Son Dakika

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