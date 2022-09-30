Hükümlüler, çalışma çerçevesinde Türk bayrağı, Ağrı Dağı , İshak Paşa Sarayı , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Ömer Halis Demir ve Mehmetçik'i konu alan bir çok alanda resimler yaptı.

Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Cumhuriyet, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı - Son Dakika

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