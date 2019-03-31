Son Dakika Haberleri: Ağrı'nın Yeni Belediye Başkanı AK Parti'li Sayan

Ağrı'nın Yeni Belediye Başkanı AK Parti'li Sayan

1 saat önce

AĞRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı AK Parti'li Savcı Sayan oldu.

Ağrı'nın Yeni Belediye Başkanı AK Parti'li Sayan, System.String[]
AĞRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı AK Parti'li Savcı Sayan oldu.

Ağrı'da, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alan AK Parti'li Savcı Sayan yeni Belediye Başkanı oldu. 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel seçimi sonrası Belediye Başkanı olan HDP'li Sırrı Sakık'ın 1 Mart 2017'de görevden alınmasıyla kayyum tarafından yönetilen Ağrı Belediyesi'ni bir dönem sonra AK Parti'li Savcı Sayan kazandı.

KİMDİR?

Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babası.

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:17 Kaynak: DHA

Sırrı Sakık, Savcı Sayan, AK Parti, Ağrı, Politika
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