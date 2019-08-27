Son Dakika Haberleri: AĞRI TÜGVA 2. Olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi
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AĞRI TÜGVA 2. Olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

1 saat önce

TÜGVA Ağrı İl Merkez Vakıf binasında gerçekleştirilen Genel Kurula TÜGVA Genel Başkan Yardımcımız Sayın Recep Can ile vakıf üyeleri katıldı.

AĞRI TÜGVA 2. Olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Gerçekleştirilen 2.Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyen TÜGVA Ağrı İl Başkanı Abdulkadir TOĞRUL "27 Ocak 2018 tarihinden itibaren sürdürmüş olduğum İl Temsilciliği görevimi Genel Başkanımız Sayın Enes Eminoğlu'nun tensipleri ile tekrardan kaldığımız yerden ilk günkü aşkımız, heyecanımız ve samimiyetimiz ile devam ettireceğiz" diyen TOĞRUL şu cümlelerle sözlerine devam etti.

"Bu süreçte beraber yol yürüdüğümüz kardeşlerimize, her zaman samimiyetle bizleri kabul eden Ağrı gençliğine, ilimizin çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarına, Ağrı Vali'miz Süleyman Elban'a, Gençliğin Abisi Ağrı Belediye Başkanı'mız Savcı Sayan'a, her zaman sabırla bizleri destekleyen ve dua eden Aileme, Genel Başkan'ıma, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Bölge Koordinatörlerimize ve gönülden bizleri destekleyen adını sayamadığım bütün büyüklerime ve kardeşlerime teşekkür ederim. Yeniden aşkla, heyecanla, kardeşlikle Devam İnşallah. Allah, ayaklarımızı doğruluk üzere sabit kılsın. Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez." Dedi.

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
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