Ağrı Valisi Önder Bozkurt'tan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı
14.05.2026 16:13
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl Müdürü Ahmet Birik ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede sosyal güvenlik hizmetleri ve vatandaş odaklı çalışmalar değerlendirilirken, Vali Bozkurt SGK personeline başarı dileklerini iletti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ahmet Birik ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, hafta kapsamında yürütülen faaliyetler ile vatandaşlara sunulan sosyal güvenlik hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede sosyal güvenlik sisteminin toplum açısından taşıdığı önem vurgulanırken, kurumun yürüttüğü çalışmalar da ele alındı.

SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve kurumun sahadaki hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. SGK İl Müdürü Ahmet Birik’in yürütülen çalışmalar hakkında Vali Bozkurt’a bilgi verdiği görüşmede, vatandaşların sosyal güvenlik hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması adına yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminin önemine dikkat çekilen görüşmede, özellikle vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışının güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sosyal güvenlik hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

VALİ BOZKURT’TAN SGK PERSONELİNE BAŞARI MESAJI

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, sosyal güvenlik sisteminin vatandaşların yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu alanda görev yapan personelin büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışan SGK personeline teşekkür eden Bozkurt, kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Vali Bozkurt, Sosyal Güvenlik Haftası’nın toplumda farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu belirterek, sosyal güvenlik alanında görev yapan tüm çalışanlara başarı dileklerini iletti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

