Ağrı’da tarım için bilimsel yol haritası çizildi

14.04.2026 16:04
Ağrı’da düzenlenen Zirai Kalkınma Çalıştayı’nda tarımda verimlilik, sürdürülebilir üretim ve bilim temelli projeler ele alındı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Zirai Kalkınma Çalıştayı, ilin tarımsal potansiyelini geliştirmek ve sürdürülebilir üretim modellerini hayata geçirmek amacıyla geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştayda, bilimsel veriler ışığında tarımın geleceğine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

TARIMDA BİLİMSEL YAKLAŞIM VE ORTAK HEDEF VURGUSU

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile çok sayıda akademisyen, çiftçi ve sektör temsilcisi katıldı.

Programda konuşan Vali Önder Bozkurt, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek Ağrı’nın sahip olduğu potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin sürdüğünü vurguladı. Bozkurt, güçlü bir tarım yapısının ülke kalkınmasındaki rolüne işaret etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE KATMA DEĞERLİ TARIM ÖNE ÇIKTI

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin ise tarım ve hayvancılığın Ağrı’nın ekonomik yapısındaki temel rolüne dikkat çekerek, üretimin bilim ve teknolojiyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Katma değerli üretimin önemine vurgu yapan Gülçin, markalaşma ve işlenmiş ürünlerin kalkınmada belirleyici olacağını belirtti.

Çalıştayda sunulan plan ve raporlarla, tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik somut adımlar ele alındı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda, bölgenin mevcut sorunları değerlendirilirken çözüm önerileri de paylaşıldı.

Haber: Servet Aslan

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
