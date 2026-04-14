Ağrı’da zirai kalkınma çalıştayı düzenlendi
14.04.2026 13:10
Ağrı’da tarım ve hayvancılık alanında verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, kurumlar arası iş birliğiyle önemli değerlendirmeler yapıldı.

Ağrı Valiliği himayesinde düzenlenen Zirai Kalkınma Çalıştayı, ilin tarım potansiyelini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla geniş katılımla gerçekleştirildi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve SERKA iş birliğiyle düzenlenen programda, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik önemli başlıklar ele alındı.

TARIMDA VERİMLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MASAYA YATIRILDI

Çalıştayda, Ağrı’nın sahip olduğu tarım potansiyelinin daha etkin kullanılması ve üretimde verimliliğin artırılması için yapılması gerekenler detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan mevcut sorunlar ile çözüm önerilerinin de ele alındığı programda, üreticilerin desteklenmesi ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

YENİ PROJELER VE ORTAK ÇALIŞMA ADIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Çalıştay kapsamında ilgili kurumlar ve paydaşlar bir araya gelerek, il genelinde yürütülen mevcut çalışmaların yanı sıra geleceğe yönelik projeleri de masaya yatırdı. Ağrı’nın ihtiyaçları doğrultusunda atılabilecek somut adımların istişare edildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, bu tür organizasyonların bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını ve tarım sektöründe sürdürülebilir büyümenin önünü açtığını belirtti.

Haber: Servet Aslan

