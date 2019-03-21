Son Dakika Haberleri: Ağrılı Çocukların Satranç Takımı Sevinci

Ağrılı Çocukların Satranç Takımı Sevinci

18 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geçen yıl toplanan 190 hurda lastikten dönüştürülerek hazırlanan satranç ve seksek takımları, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki okula armağan edildi.

Ağrılı Çocukların Satranç Takımı Sevinci, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geçen yıl toplanan 190 hurda lastikten dönüştürülerek hazırlanan satranç ve seksek takımları, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki okula armağan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işleminden sonra ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Sıfır Atık Projesi"ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de atık lastiklerle destek verildi.

Bu çerçevede, geçen yıl külliyede toplanan ömrünü tamamlamış 190 araç lastiğinden, Lastik Sanayicileri Derneğince (LASDER), Eleşkirt'teki Cengiz Topel Ortaokuluna hediye edilmek üzere büyük bir satranç takımı ile seksek takımı yapıldı.

Satranç ve oyun takımları, dernek yetkilileri gözetiminde okul bahçesine monte edildi. Öğrenciler, kurulum sonrası satranç ve seksek oynamanın keyfini yaşadı.

Kurulum aşamasını da takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, satranç takımının, 2019'da öğrencilerinin bu alanda gösterdiği başarı nedeniyle Cengiz Topel Ortaokuluna verildiğini söyledi.

Başta Emine Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Kurt, "Dijitalleşen dünyamızda çocuklarımızın unuttuğu geleneksel oyunların yeniden hatırlatılmaya çalışılması ve bu işe vesile olan Sıfır Atık Projesi'nin ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Satranç ile seksek takımları, çocuklarımızın hayatına yeni renk ve farklılık getirmiştir." diye konuştu.

LASDER Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Erdoğan Şahin de derneğin faaliyetiyle ilgili bilgi verdi.

"Sıfır Atık Projesi"ne destek sunduklarını anlatan Şahin, bu kapsamda ilçedeki okulun bahçesine oyun takımlarını kurduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Aleyna Nur Tekin ise satranç ve oyun takımlarının kurulmasına çok sevindiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Artık teneffüslerde bahçede oyunlar oynayabiliriz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Eleşkirt, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
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