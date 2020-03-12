AGÜ'de "İlham Veren Güçlü Kadınlar" Konulu Panel - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGÜ'de 'İlham Veren Güçlü Kadınlar' Konulu Panel - Son Dakika

AGÜ'de "İlham Veren Güçlü Kadınlar" Konulu Panel

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliği ile "İlham Veren Güçlü Kadınlar" konulu panel düzenlendi.

AGÜ'de

Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliği ile "İlham Veren Güçlü Kadınlar" konulu panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan kadın panelistler, iş ve kariyer yaşamlarını anlattı.


Panele AGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Armağan Teke Lloyd, Gözüküçük Makine Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Kayseri KGK Başkan Yardımcısı Zuhal Gözüküçük, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Derya Çopuroğlu konuşmacı olarak katıldı.


Açılış konuşmasını, AGÜ İşletme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Harika Süklün'ün yaptığı panel, AGÜ TTO Uzmanı Safiye Çalapkorur Horoz moderatörlüğünde gerçekleştirildi.


Panelde konuşmacılar, kadının iş yaşamındaki rolü, girişimcilik, kadınların iş gücüne katılımı konularında bilgiler verdi.


Türkiye'de kadın girişimcilerin ve akademisyenlerin karşılaştıkları zorluklar konusuna da değinen panelistler, katılımcıların sorularını da yanıtladı.


Panel nedeniyle, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için panelistleri adına Tema Vakfı'na fidan bağışında bulunuldu.


Panelin sonunda konuşmacılara kendi adına dikilen fidanların, Fidan Bağış Sertifikası verildi. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Siyaset, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
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