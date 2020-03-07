AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Coşkun'a MIT'den Davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Coşkun'a MIT'den Davet - Son Dakika

AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Coşkun'a MIT'den Davet

15 dakika önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Coşkun, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) tarafından düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak davet edildi.

AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Coşkun'a MIT'den Davet, System.String[]

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Coşkun, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) tarafından düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak davet edildi.


ABD'de, 18 Mayıs'ta yapılacak olan "Yapısal Yapay Zeka" konulu konferansta, Dr. Coşkun, "Optimal Transport" konulu çalışmasını sunacak. Dr. Coşkun'un "Optimal Transport" konulu çalışması, yapısal transformasyonların daha doğru yapılmasını sağlıyor ve yapay zeka, bioinformatik, görüntü işleme gibi birçok alanda uygulanıyor. - KAYSERİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:34 Kaynak: İHA
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