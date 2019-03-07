Son Dakika Haberleri: Ah Tamara" Oyunu Ordu'da Sahnelenecek

Ah Tamara" Oyunu Ordu'da Sahnelenecek

2 saat önce

Van Devlet Tiyatrosu, "Ah Tamara" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Ah Tamara
Van Devlet Tiyatrosu, "Ah Tamara" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Funda Özşener'in yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği oyunda, Muharrem Dalfidan, Doğukan Özman, Ceren Erlüle, Gülbahar Bozkurt, Hasan Çağdaş Kılıç, Nedim Salman, Tuğrul Ozan Tuğrul ve Mustafa Erdem rol alıyor.

İki perdelik oyunun dekoru Burak Etöz, kostümleri Neslihan Gazal Erten, ışık tasarımı Özer Kuşkaya, müziği ise Can Atilla'ya ait.

"Ah Tamara" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00, 9 Mart Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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