Ah Tamara" Oyunu Ordu'da Sahnelenecek
2 saat önce
Van Devlet Tiyatrosu, "Ah Tamara" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Van Devlet Tiyatrosu
, "Ah Tamara" adlı oyunu Ordu
'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Funda Özşener'in yazdığı, Ece Okay
'ın yönettiği oyunda, Muharrem Dalfidan, Doğukan Özman, Ceren Erlüle, Gülbahar Bozkurt, Hasan Çağdaş Kılıç, Nedim Salman, Tuğrul Ozan
Tuğrul ve Mustafa Erdem
rol alıyor.
İki perdelik oyunun dekoru Burak Etöz, kostümleri Neslihan Gazal Erten, ışık tasarımı Özer Kuşkaya, müziği ise Can Atilla
'ya ait.
"Ah Tamara" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00, 9 Mart Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:35 Kaynak: AA
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