Ahat Köyü'nde şehitler için mevlit okundu

Muharrem ayı dolayısıyla Banaz'ın Ahat Köyü'nde şehitler için mevlit okutuldu.





Yeni Camiide düzenlenen etkinliğe Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, Banaz Müftüsü İsmail Kutlu, İl Genel Meclisi Üyesi Abdulkadir Kılınç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

Köy Muhtarı Özhan Uğuz yaptığı konuşmada köylüler olarak ortak karar alıp böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Bizler bu vatanda rahatça yaşayabiliyorsak şehitlerimizin sayesinde. Muharrem ayı dolayısıyla şehidlerimizi bir kez daha andık. Tüm köy halkına bu konuda destek verdiği için teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" dedi.





Mevlitten sonra katılımcılara yemek ve aşure ikramı yapıldı.