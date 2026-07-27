Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Hayko Cepkin: Zaten bu saate kadar çağrılmadığım için gocunuyordum
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni isimler gündeme gelirken, Hayko Cepkin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hakkında ifadeye çağrılacağı yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cepkin, "Malum herkes bir şekil çağrılıyor. Bana neee. Ben de ünlüyüm. Zaten bu saate kadar çağrılmadığım için gocunuyordum" sözleriyle sürece ironik bir göndermede bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar ile şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin, Gülben Ergen ve oyuncu Elçin Sangu ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
HAYKO CEPKİN'DEN İRONİK PAYLAŞIM: BEN DE ÜNLÜYÜM
Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hayko Cepkin, kendine özgü üslubuyla ironik ifadeler kullandı.
Cepkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Merak eden eş dost için bilgilendireyim. Şu an için bir durum yoktur. Ama eninde sonunda bir sebeple çağrılacağız. Malum herkes bir şekil çağrılıyor. Bana neee. Ben de ünlüyüm. Zaten bu saate kadar çağrılmadığım için gocunuyordum."
Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum aldı.
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