Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'de, 9 ayda 120'ye yakın etkinlik düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bağbaşı Yerleşkesinde 2019 yılı Mart ayında hizmete açılan merkez, farklı sempozyum, kongre, çalıştay, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Toplam 3 bin kişi kapasiteli kongre ve kültür merkezinde 9 ayda 120'ye yakın etkinlik gerçekleştirildi.

9 bin 856 metrekarelik alana sahip olan kongre ve kültür merkezinde etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla farklı özelliklere sahip birçok salon bulunuyor. Salonlarda üniversite, Kırşehir ve Türkiye'nin önemli bilim insanlarının isimleri yaşatılıyor.