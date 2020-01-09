Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'de, 9 ayda 120'ye yakın etkinlik düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'de, 9 ayda 120'ye yakın etkinlik düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bağbaşı Yerleşkesinde 2019 yılı Mart ayında hizmete açılan merkez, farklı sempozyum, kongre, çalıştay, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Toplam 3 bin kişi kapasiteli kongre ve kültür merkezinde 9 ayda 120'ye yakın etkinlik gerçekleştirildi.

9 bin 856 metrekarelik alana sahip olan kongre ve kültür merkezinde etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla farklı özelliklere sahip birçok salon bulunuyor. Salonlarda üniversite, Kırşehir ve Türkiye'nin önemli bilim insanlarının isimleri yaşatılıyor.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Bağbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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