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Ahilik Haftası

27 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalık, mesajında, tarih boyunca birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini göstermiş kurumlardan birisinin kardeşlik anlamına gelen "Ahilik Teşkilatı" olduğunu belirtti.

Özünde insanı esas alan ahiliğin, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki hayatın düzenlenmesinde, sosyal adaletin gerçekleşmesinde ve ahlaki değerlerin yerleşmesinde önemli rol oynadığını, medeniyetin gelişmesine büyük katkı sağladığını aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Bir devletin varlığını devam ettirmesi ve ilerlemesi için toplumsal dokunun sağlamlığı büyük önem taşımaktadır. Ahilik, toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgudur. Ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin ve daha birçok güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir.

Asırlar öncesinden günümüze kadar sanayide ve ticarette dürüstlükten ödün vermeden sürdürülen ahilik geleneği, yeni Türkiye'nin 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmasında da büyük bir görev üstlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere, bütün halkımızın Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Ahilik Haftası, AK Parti, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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