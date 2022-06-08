Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı

08.06.2022 23:29

Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı Sakarya'da ahır alev alev işte böyle yandı Alevler geceyi aydınlattı, mahalleli sokağa döküldü Sakarya'nın Erenler ilçesinde alev alev yanan ahır, itfaiye ekiplerince söndürülürken 4 büyükbaş hayvan telef olmaktan son...

Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı

Sakarya'da ahır alev alev işte böyle yandı

Alevler geceyi aydınlattı, mahalleli sokağa döküldü

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde alev alev yanan ahır, itfaiye ekiplerince söndürülürken 4 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı. Ahır sahibi Ali Kala ise, "Birisi ya kasıtlı bir şey attı ya da sigara atıldı o şekilde çıktı yangın" diye iddiada bulundu.

Yangın, Kayalarreşitbey Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan ahırda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Kala'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen ahır geceyi aydınlatırken mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaparken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Söndürme çalışmalarına SAKTİM ekipleri de destek verdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle ahır içinde bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı. Alev alev yanan ahır, uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Mülk sahibi Ali Kala ise yaşadığı panik anlarını anlatarak ahırda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiğini söyledi.

"Birisi ya kasıtlı bir şey attı ya da sigara atıldı o şekilde çıktı yangın"

Kullanılamaz hale gelen ahırın sahibi Ali Kala, "Ahırda elektrik yoktu, elektrik kablosu eve bağlı. Fişini çekmiştik. Yani süt sağma makinası falan çalışmıyordu. O yüzden ahırda hiç elektrik yoktu. Ahırın arkasından geçen birisi ya kasıtlı bir şey attı ya da sigara atıldı o şekilde çıktı yangın. Hayvanların tüyleri yanmış ama görünüşte bir şey yok gibiydi. Ahırın içerisindeki malzemelerin tamamı yandı. Hayvanlar yaralıysa da karanlıkta göremedik, komşunun ahırına götürdük onları" dedi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, ahırın alev topuna döndüğü anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı
Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı

YORUMLAR
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Sakarya'da ahırda çıkan yangın söndürüldü Sakarya'da ahırda çıkan yangın söndürüldü Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Kaynak: İHA

Erenler, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahır alev topuna döndü: 4 hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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