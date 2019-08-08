Son Dakika Haberleri: Ahırda yaşayan kadına devlet sahip çıktı
Son Dakika Yaşam Haber

Ahırda yaşayan kadına devlet sahip çıktı

1 saat önce

Ahırda yaşadığı tespit edilen engelli kadın koruma altına alındı.

Ahırda yaşayan kadına devlet sahip çıktı, System.String[]
Ahırda yaşadığı tespit edilen engelli kadın koruma altına alındı.

Çankırı Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından zihinsel engelli bir kadının dayısı tarafından ahırda tutulduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri zihinsel engelli kadını dayısının ikametinden alarak Aile, Çalışma ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kadın, Eldivan Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildikten sonra Ayşe Gülen'in dayısı olan Metin U. ve Şerife U. hakkında soruşturma açıldı. - ÇANKIRI
Jandarma, Çankırı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor
Bıçaklanan hamile kadın ilk olarak bebeğini sordu Ordu'da engelliler için plaj açıldı FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahırda yaşayan kadına devlet sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]