Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti
19.02.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti
Haber Videosu

Mardin'de bir şahsın 17 yaşındaki genci güvercinlerini çaldığı iddiasıyla ahırda iç çamaşırına kadar soyup darp ve tehdit ettiği görüntülerin ardından jandarma harekete geçti. Daha önce gözaltına alınan ve şikayet geri çekilince serbest bırakılan şüpheli şahıs, yeniden gözaltına alındı.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir gence ahırda yapılan işkence görüntülerinin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvercinlerini çaldığı iddiasıyla gence ahırda iç çamaşırına kadar soyarak darbeden ve yanında getirdiği köpeklerle korkutarak ölüm tehditleri savuran şüpheli gözaltına alındı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre çocuk, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çekti ve şüpheli bunun üzerine serbest bırakıldı.

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini öne sürüp, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sosyal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; bir şahıs, köyde babasıyla birlikte yaşayan 17 yaşındaki genci güvercinlerini çaldığını öne sürerek ahıra götürmüş, çocuğun pantolonunu ve üzerindeki tişörtünü çıkarıp güvercinlerin yerini söylemesi için işkence etmişti. Çocuğu darp eden şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeğini gencin üzerine salmakla ve ölümle tehdit etmişti.

Görüntülerde çocuğa vuran şüphelinin, "Güvercinlerim nerede olursa olsun getireceksin" demesi üzerine çocuğun, "Dayı vallahi bende değil" dediği duyuluyor. Daha sonra şüphelinin çocuğa "Dayı mayı yok. Bende değil yok. Kapıda MOBESE kamerası var, nasıl bende değil diyorsun oğlum" diyerek vurduğu görülüyor. Çocuğun "Vallahi bende değil" demesiyle çocuğa vurmaya devam eden şüphelinin "Nasıl sende değil oğlum, sendedir" dediği yer alıyor. Görüntülerde, ayrıca şüphelinin ahırdaki köpeği işaret ederek, "Vallahi getirmezsen köpeği üstüne salarım. Silahla seni öldürürüm" dediği de duyuluyor. Dakikalar süren şiddetin videosunu çeken kişinin ise "Yeter. Günahtır" dediği de görüntülerde duyuluyor.

Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Mardin, Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Tanıyanınız oldu mu Sahur programında Kur’an okudu Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Erdoğan’ı tedirgin eden sorun: Alarm durumuna geçmemiz gerekiyor Erdoğan'ı tedirgin eden sorun: Alarm durumuna geçmemiz gerekiyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:38
Ünlü isim ’’Atatürk: Entelektüel Biyografi’’ kitabını satın aldı
Ünlü isim ''Atatürk: Entelektüel Biyografi'' kitabını satın aldı
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
09:15
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerden haber var
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerden haber var
08:39
İhanetin böylesi Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
İhanetin böylesi! Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:33:32. #7.11#
SON DAKİKA: Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.