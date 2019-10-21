Son Dakika Haberleri: Ahırdan kaçan koyunları jandarma drone ile buldu
Son Dakika Güncel Ahırdan kaçan koyunları jandarma drone ile buldu

Ahırdan kaçan koyunları jandarma drone ile buldu

26 dakika önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 8 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Ahırdan kaçan koyunları jandarma drone ile buldu, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 8 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kozlubağ köyünde yaşayan Abdullah Yılmaz, kapısını açık unuttuğu ahırındaki 8 koyununun yerlerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri güvenlik korucularının da desteğiyle arama çalışması başlattı.

Ekipler, gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla 16 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 5 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide buldu.

Hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.

Musabeyli, Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)
Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti TRT Worl Forum'da konuşan Akar, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:46:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahırdan kaçan koyunları jandarma drone ile buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]