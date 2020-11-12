Konya'nın Ahırlı ilçesinde, Göksu Taşeli Bölge projesi kapsamında, yayla yolu yapımı çalışmaları hız kazandı.
Belediye Başkanı İsa Akgül, Göksu Taşeli Bölge projesi kapsamında Cabbar ve Çiftlik yaylalarının yolları yapımına başladıklarını aktararak, yaklaşık 10 kilometrelik yol yapılacağını belirtti.
Akgül, desteklerinden dolayı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin'e teşekkür etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ahırlı'da yayla yollarının yapımı hızlandı - Son Dakika