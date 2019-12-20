Ahıska sürgününü anlatan resim yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ahıska Türkleri Sürgünü'nün 75. yılı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasının sonuçları belli oldu.



75 yıl önce dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından ana vatanlarından sürgün edilen Ahıska Türklerinin yaşadığı acı günleri anmak amacıyla düzenlenen "Dinmeyen Sızı: Sürgün" isimli Uluslararası Resim Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışma kapsamında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'dan gönderilen eserlerden dokuzu, 22 Kasım 2019 tarihinde toplanana jüri tarafından değerlendirildi.



Yarışmada değerlendirme sonucu 16 yaş ve üzeri yetişkinler kategorisinde, Türkiye'den katılan Oğuzhan Atatanır'ın 'Mevsimsiz Mevsimler' eseri birinci, Emine Fida Rüzgar'ın 'Çaresizlik' eseri ikinci, Dilek Mansur ise ismi belirtilmeyen eseri ile üçüncülük ödülünü kazanırken, Kazakistan'dan Nilüfer Muradova'nın 'Kara Kasım', Rusya'dan katılan Milada Gasanova'nın 'Belirsize Sürükleniş' eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.



Diğer 11-16 yaş arası Gençler Kategorisinde ise Türkiye'den Sarete Aydeniz 'Sonu Görünmeyen Acı' eseri ile birinci, yine Türkiye'den Meryem Rana Uçarer'in 'Heybesinde Hayalleri Sürgün Edilen Kadın' eseri ikinci, Kazakistan'dan Annel Khinizova'nın 'Bilinmeyene Giden Yol' eseri üçüncü, Türkiye'den Buğra Yalanan'ın 'Sürgüne Mahküm' eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.



Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından yapılan açıklamada dereceye giren ve bütünlükle yarışmaya ilgi gösteren bütün katılımcılara teşekkür edildi. - İSTANBUL