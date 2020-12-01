Ahlat Belediyesi yol süpürme aracı aldı - Son Dakika

Ahlat Belediyesi araç parkını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında temizlik işlerinde kullanılmak üzere yol süpürme aracı aldı.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçeye daha iyi hizmet vermek amacıyla temizlik işlerinde kullanılmak amacıyla yol süpürme aracı aldıklarını söyledi.

Belediyenin oldukça geniş bir alanda hizmet verdiğini anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Hizmet alanı bu kadar geniş olunca vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak ciddi araç filosuna ihtiyaç var. Biz de imkanlar çerçevesinde kadememize her geçen gün yeni bir araç kazandırıyoruz. Hizmet için geldik ve hizmet ediyoruz. Bugün yine ilçemizde temizlik işlerinde kullanılmak üzere yol süpürme aracı alarak hizmete sunduk. Daha temiz bir çevre için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla belediyemize kazandırdığımız yol süpürme aracımız ilçemize hayırlı olsun. Katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e teşekkür ederim."